Президент России Владимир Путин 5 сентября посетил концертный зал «Зарядье», где прошло торжественное мероприятие по случаю 879-летия Москвы, и поздравил жителей города с Днем города.

Президент отметил роль московской промышленности и науки в обеспечении технологического суверенитета страны. В 2026году в городе запустили производство компонентов для отечественных систем связи и электронных устройств, освоили выпуск новых лекарств и медицинских изделий. Совместно с РЖД и Московской областью развиваются Московские центральные диаметры — в ближайшие годы скоростное сообщение свяжет столицу с центрами десяти соседних регионов, продолжается строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«Сохранение истории и открытость ко всему новому, забота о каждом москвиче и готовность прийти на помощь жителям других регионов делают Москву сильной и в то же время человечной, гостеприимной, душой и локомотивом развития всей России», — сказал Путин.

Путин рассказал, что московская школьница Екатерина Малкова впервые в истории единого госэкзамена набрала максимальный балл сразу по пяти предметам и поступила в Московский физико-технический институт. Президент подчеркнул, что своими наработками в образовательной сфере Москва делится с регионами: в новом учебном году возможностями Московской электронной школы смогут пользоваться более четверти всех школьников России.

Еще одна тема выступления — цифровая платформа для расшифровки лучевых исследований: ее применяют более 2300 больниц и поликлиник в 75 регионах страны, а производительность труда рентгенологов благодаря ей выросла почти на 70%.

Путин напомнил, что за 15 лет в Москве отреставрировали свыше 2500 старинных зданий, усадеб и других памятников архитектуры, и назвал столицу образцом в сфере благоустройства и сохранения культурного наследия.

Президент также сообщил, что десятки тысяч москвичей сейчас находятся в зоне боевых действий, а московские больницы и медицинские бригады помогают в лечении раненых и восстановлении мирной жизни в Донбассе и Новороссии.

Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и его команду за вклад в развитие города, напомнив о подписанном указе о присвоении Собянину звания Героя Труда России.

«Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и любые вызовы. Все они временные, проходящие. А Москва, Россия — вечные», — сказал президент.

В ответном слове Собянин поблагодарил Путина, регионы и москвичей за поддержку в развитии столицы.