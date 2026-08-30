Президент России Владимир Путин назвал Москву примером для других регионов в сфере школьного образования. В ходе видеоконференции, посвященной открытию новых образовательных объектов, он поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за личное внимание к развитию этой сферы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу и вас поблагодарить за то, что вы лично занимаетесь вопросами образования, и в данном случае школьного образования. И Москва подает очень хороший пример для других регионов Российской Федерации», — сказал Путин.

Собянин доложил президенту о готовности Москвы к новому учебному году. По его словам, в 2026 году в рамках городской программы «Моя школа» в столице одновременно обновят 100 школ. Кроме того, к 1 сентября откроются 20 новых образовательных учреждений.

Таким образом, более 10% московских школьников начнут учебный год в новых или полностью реконструированных зданиях, отметил мэр.

Свой доклад Собянин сделал из школы № 656 имени А. С. Макаренко в Бескудниковском районе Москвы. Здание было построено в 1967 году и недавно прошло комплексную реконструкцию.

В школе обновили инженерные системы, учебные классы, лаборатории и общественные пространства. «По сути дела, в этой школе, кроме старых стен, ничего старого не осталось, все новое», — сказал Собянин.

Путин также положительно оценил темпы обновления образовательной инфраструктуры по всей стране. По его словам, в России построили около 1 тыс. новых школ и отремонтировали 7 тыс. образовательных учреждений.

Президент подчеркнул, что программа обновления в первую очередь была ориентирована на поддержку школ в сельской местности. Путин предложил обсудить дальнейшее развитие этой программы на уровне правительства.