Президент России Владимир Путин назвал московскую систему школьного образования эталонной и заявил, что на нее стоит ориентироваться другим регионам. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мне кажется, что система школьного образования в Москве — это эталон, к чему должны стремиться все другие регионы Российской Федерации», — заявил глава государства.

Во время сессии модератор рассказал, что некоторые родители в Москве жаловались на отказы в зачислении детей в 10-е классы. Путин отметил, что впервые слышит об этой проблеме, и пообещал обсудить ее с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Наверное, всегда есть какие-то ошибки, есть какие-то недоработки. <…> Я с мэром Москвы Сергеем Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан. Это самый главный показатель», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что детей нельзя «насильно выдавливать» из старших классов. По его словам, для школьников необходимо создавать условия, позволяющие им продолжать обучение.

Президент отметил, что в большинстве случаев речь не идет об исключении учеников из 10-х и 11-х классов. По его словам, образовательная система Москвы также ориентируется на потребности городской экономики в специалистах определенных направлений.

«А что наиболее востребовано в Москве, да и по всей экономике? Высококлассные специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие», — сказал Путин.

Восточный экономический форум проходит 1—4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году — «Дальний Восток — развитие во благо людей».