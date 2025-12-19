Попытки блокады Калининградской области и прочие действия подобного рода «приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта». Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос от телеканала «Звезда» о том, «каким мог бы быть ответ России в случае возможной блокады Калининградской области, если такой вопрос кому-то придет в Европе в голову».

«Надеюсь, что этого не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет — что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — сказал Путин.

Говоря об атаках на российскую гражданскую инфраструктуру, глава государства заявил, что российские войска регулярно отвечают именно на такие атаки. По его оценке, ответные удары, которые наносят российские военные, «по своей силе, мощи и точности просто несопоставимы с тем, что делает киевский режим».

«Ответ с нашей стороны будет всегда», — подчеркнул он, говоря о действиях, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре России и людям, которые не являются участниками боевых действий. Такие действия, по его словам, «достойны самого острого осуждения».

Путин высказал мнение, что атаки на танкеры делаются «с утилитарной целью» — повысить страховые взносы.