Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Ижевска имени оружейного конструктора Михаила Калашникова. Документ опубликован на портале правовых актов.

Жители Удмуртии сами выбирали название для нового терминала аэропорта в Ижевске. Голосование, в котором участвовало около 70 тысяч человек, длилось с конца июля, и к 13 августа из множества вариантов отобрали десять имен известных земляков — от Михаила Калашникова до Петра Чайковского. Принять участие можно было через интернет или в самолете, заполнив анкету прямо во время полета.

Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Ижевска было начато весной 2023 года. Возводимый двухэтажный комплекс площадью 10,7 тыс. кв. метров рассчитан на пропускную способность до 440 пассажиров в час и будет обслуживать как внутренние, так и международные авиарейсы.

Первоначально завершение строительства планировалось на конец 2024 года, однако затем сроки были скорректированы на 2025 год. Аэропорт Ижевска, находящийся в собственности региона, выполняет функцию узла для регулярных пассажирских и грузовых авиаперевозок. Внутренние рейсы аэропорт начал принимать 20 сентября.

По словам гендиректора аэропорта Александра Синельникова, после запуска нового комплекса в помещениях старого терминала будут расположены служебные кабинеты для сотрудников контрольных ведомств. Также он сообщал, что обслуживание международных рейсов планируется начать в декабре 2025 года.