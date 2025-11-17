Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания заслуженных артистов России ведущей Первого канала Екатерине Стриженовой и ее супругу, режиссеру Александру Стриженову. Указ главы государства опубликован на портале правовых актов.

Екатерина Стриженова (до замужества Токмань) с детства снималась в телевизионных программах. На съемках фильма «Лидер» в Сочи, роль в котором стала для нее дебютной, актриса познакомилась со своим будущим мужем Александром Стриженовым.

С 1997 по 2005 года супруги вместе вели программу «Доброе утро» на Первом канале, сейчас Стриженова участвует в ней без мужа. С 2014 по 2022 годы Стриженова вела политическое ток-шоу «Время покажет». Ее соведущими в разное время были Петр Толстой, Артем Шейнин, Анатолий Кузичев и Руслан Осташко. С осени 2022 года она ведет программу «Самое время», для которой берет интервью у политиков, деятелей культуры и экспертов.

Александр Стриженов, помимо Первого канала, работал на телеканале «Звезда». В числе наиболее известных фильмов, которые он снял — комедия «Любовь-морковь» и фильм ужасов «Юленька».

24 октября Стриженовы отметили 38 лет брака — так называемую «ртутную свадьбу». В тот день телеведущая пошутила в своем телеграм-канале, что в ее союзе с мужем «редко бывает температура 36,6».

12 ноября президент России объявил благодарность «за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу» ведущим Первого канала Александру Гордону, Ларисе Гузеевой, Розе Сябитовой, Валдису Пельшу и Леониду Якубовичу.