Президент России Владимир Путин призвал продлить время работы детских садов и яслей, чтобы дать матерям возможность выйти на работу. Соответствующее заявление он сделал в ходе «Итогов года».

«Что касается яслей, детских садов и возможностей для мамы выйти на работу — то это тоже один из способов решения вопроса, конечно. И здесь тоже не все пока решено», — признал он.

Российский лидер отметил, что в настоящий момент многое сделано для реновации школ и в этом отношении действует большая программа, а также осуществляется программа по реновации детских садов.

«Я хочу, чтобы меня коллеги в регионах тоже услышали — когда решаются вопросы по реновации детских садов — конечно, наверное, было бы правильно сразу же решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы», — добавил он.

Увеличение часов работы детсадов Путин назвал задачей, которая может выглядеть простой, однако требует дополнительного внимания и расходов.

«Надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Условно — не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания. Но это потребует, в свою очередь, увеличить количество педагогов и воспитателей в детских садах и в яслях. Значит, их нужно набрать и нужно дать дополнительные ставки в эти учреждения. Вот по этому пути надо идти», — заявил он.

Позднее Путин добавил, что рождение детей должно стать модным в России. Президент отметил, что материальная составляющая очень важна, однако ещё важнее — это состояние души и понимание простого человеческого счастья.

«Сначала женщина хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере. А там уже 30 лет, появляется первый ребенок только. На второго уже не хватает сил. Нужно, конечно, чтобы это стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», — сказал российский лидер.