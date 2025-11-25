Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщал РБК источник в Генпрокуратуре, новым местом работы Лопатина станет Судебный департамент при Верховном суде (ВС), который он возглавит в качестве генерального директора. Эта вакансия открылась после того, как прежний руководитель департамента Владислав Иванов был отстранен от должности новым председателем ВС Игорем Красновым.

Судебный департамент — это федеральный орган государственной власти, основной задачей которого является полное организационное и ресурсное обеспечение работы судов. В его функции входит, в частности, распределение федеральных бюджетных средств на финансирование судов в регионах. Важным принципом работы департамента является недопустимость вмешательства в непосредственное отправление правосудия.

Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Воронежской области. В 1984 году он окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Позже получил дополнительное образование: в 2003 году — в Российской академии государственной службы при президенте России, а в 2006 году — в Российской правовой академии Министерства юстиции. Период с 1979 по 1999 год он посвятил службе в Вооруженных Силах России.

В 2006 году Лопатин перешел на работу в Генпрокуратуру из Министерства юстиции. В структуре ведомства он занимал должности начальника управления делами и начальника Главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. С 2011 года он работал в должности заместителя Генпрокурора.

Кроме того, согласно президентскому указу, одновременно произведено несколько новых назначений. В частности, Олег Логунов стал начальником Главного управления кадров Генпрокуратуры.

В рамках той же серии кадровых решений:

Евгений Ботвинкин возглавил прокуратуру Республики Тыва;

Валерий Войнов стал прокурором Воронежской области;

Дмитрий Попов назначен прокурором Ханты-Мансийского автономного округа;

Роман Деринг занял пост уральского транспортного прокурора.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 25 ноября 2025 года.