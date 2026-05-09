Владимир Путин 9 мая провел в Кремле переговоры с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, прибывшим в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин поблагодарил султана за приезд и констатировал, что двусторонние отношения развиваются поступательно, хотя товарооборот в последнее время несколько снизился.

«Мы отмечаем, что есть некоторая корректировка, небольшое снижение объёмов, но полагаю, что в целом нам эту тенденцию, безусловно, удастся преодолеть в самое ближайшее время. Для этого есть все предпосылки», — сказал Путин.

Стороны также отметили активное взаимодействие в международных организациях — ООН, АСЕАН и Организации исламского сотрудничества.

Султан Ибрагим, в свою очередь, назвал Россию «вторым домом», а Путина — своим братом. Он также пригласил президента России посетить Малайзию с официальным визитом в 2027 году, когда страны будут отмечать 60-летие дипломатических отношений. По его словам, визит придаст новый импульс двустороннему партнерству.