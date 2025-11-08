Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в США, дал интервью The New York Times. В нем глава Казахстана отметил, что Россия вряд ли снизит свои территориальные требования к Украине, и заявил о готовности страны стать новой площадкой для российско-украинских переговоров. При этом еще месяц назад Токаев заявлял, что Казахстан не видит себя в роли посредника между Россией и Украиной.

«Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед», — заявил президент Казахстана The New York Times.

«Вы должны признать, что Путин проявил максимальную гибкость», — подчеркнул Токаев, имея в виду российское предложение заморозить линию фронта, если Украина полностью уйдет с территории Донбасса.

Оценив мирные усилия Трампа и «более сговорчивый подход к России», Токаев подчеркнул, что прекращение огня на Украине «возможно», а Казахстан «готов принять у себя переговоры между Украиной и Россией». Однако при этом Токаев уверен, что президент России не станет «ослаблять свои территориальные требования больше, чем он уже сделал», отчасти потому, что российскому лидеру также приходится считаться с общественным мнением в своей стране.

Интересно, что в конце сентября, во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не видит себя в роли посредника в военном конфликте между Россией и Украиной и «в этой роли он себя не позиционирует». Однако если лидеры России и Украины будут готовы «приехать в Казахстан, страна предоставит все условия для проведения переговоров», — отметил Токаев. При этом он подчеркнул, что «встречи на высшем уровне готовят дипломаты и эксперты», и без «перемирия и согласия сторон по ключевым вопросам» практического результата переговоров не будет.

«Всегда считал и публично говорил, что «украинский кризис» крайне сложный и что упрощать его нельзя. С продолжением военных действий накапливаются территориальные, исторические, национальные, языковые и политические вопросы. Да, территориальный вопрос сейчас главный и трудный. Мнений множество, в том числе экзотических. Однако переговоры надо продолжать», — заявил г-н Токаев.

Стоит также отметить, что в сентябре 2024 года на переговорах с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцем президент Казахстана прямо заявил, что военным путем Россию победить невозможно.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», — заявил Токаев, комментируя российско-украинский конфликт.