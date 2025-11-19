Президент России Владимир Путин рассказал, что недавно прошел медицинское обследование, которое показало, что со здоровьем у него все хорошо. Такими подробностями российский лидер поделился в ходе посещения выставки искусственного интеллекта в штаб-квартире «Сбера». Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

«Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток — с ночевкой в клинике, — рассказал глава государства, знакомясь со стендом, рассказывающим о технологиях ИИ в сфере «чекапа».

Путин уточнил, что пришел в медучреждение для проведения ему диагностических процедур во второй половине дня и ушел на следующий день. Президент с удовлетворением отметил, что результаты обследования положительные: «Слава богу, все хорошо».

В ходе осмотра выставки, предварявшей международную конференцию Сбера по искусственному интеллекту, Путину продемонстрировали разработки, позволяющие проводить экспресс-диагностику работы основных органов человека практически мгновенно, пишет ТАСС.

Глава государства проявил интерес к этой технологии, отметив, что возможность пройти полноценное обследование всего за минуту кажется фантастической. Такое мнение Путин озвучил после рассказа главы Сбера Германа Грефа о перспективах использования искусственного интеллекта для сверхбыстрой диагностики.

В начале сентября Bloomberg сообщило, что в ходе празднований в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией, китайский лидер Си Цзиньпин в беседе с Путиным и северокорейским коллегой Ким Чен Ыном высказал мнение о возможности увеличения продолжительности человеческой жизни до 150 лет. По словам китайского руководителя, раньше достижение возраста 70 лет было редкостью, однако теперь в 70 лет человек остается молодым.

Путин в свою очередь выразил уверенность, что благодаря развитию биотехнологий станет возможным регулярное проведение операций по пересадке органов, что приведет к значительному увеличению средней продолжительности жизни вплоть до практически неограниченных сроков. Си Цзиньпин также подчеркнул, что уже в нынешнем веке появится реальная возможность прожить до 150 лет.