Президент России Владимир Путин вернул Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского, которое вуз носил до 1992 года. Указ о присвоении академии «почетного наименования» опубликован на портале правовых актов.

Решение принято с учетом заслуг личного состава вуза в деле профессиональной подготовки кадров в интересах органов ФСБ, а также «принимая во внимание выдающийся вклад в обеспечение государственной безопасности Ф. Э. Дзержинского».

История Академии ФСБ как постоянно действующего учебного заведения российских органов безопасности началась в апреле 1921 года. До этого ВЧК организовывала только временные курсы подготовки сотрудников.

С мая 1930 года в Москве началось создание школы по подготовке и переподготовке кадров ОГПУ. В 50-е годы учебное заведение получило статус вуза. В 1962 году Высшей школе КГБ, как тогда называлось учреждение, было присвоено имя Феликса Дзержинского.

В 1992 году на базе Высшей школы и Академии пограничных войск была образована Академия ФСБ России, при этом имя Дзержинского из ее названия убрали.

Вуз готовит кадры не только для Федеральной службы безопасности, но также для Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Минобороны и некоторых других ведомств.

В 2014 году Путин вернул имя Дзержинского отдельной дивизии оперативного назначения Внутренних войск МВД России (ныне входит в состав Росгвардии). В указе отмечалось, что «почетное наименование» присвоено дивизии «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, учитывая заслуги в укреплении обороноспособности государства».

Председатель совета ветеранов дивизии полковник в отставке Николай Зубарев рассказывал ТАСС, что требовал восстановления имени Дзержинского с начала 2000-х годов. По словам Зубарева, ему отвечали, что «когда на [Лубянскую] площадь вернут памятник Дзержинскому, тогда и мы дивизии вернем это звание».

Агентство отмечало, что дивизия снова получила имя Дзержинского при поддержке главы Росгвардии (тогда — главнокомандующего внутренними войсками МВД) Виктора Золотова. Бойцы подразделения восприняли это как «торжество исторической справедливости и как знак уважения к подвигу предшественников», говорилось в публикации.