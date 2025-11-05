В России для иностранных граждан и лиц без гражданства — участников военной операции на Украине — устанавливается специальный временный порядок приема в гражданство и выдачи вида на жительство. Это следует из указа президента страны Владимира Путина от 5 ноября.

В рамках установленного порядка подать заявление на получение российского паспорта можно будет на основании всего двух документов: либо выписки из приказа об увольнении из российской армии, либо решения комиссии, признавшей заявителя негодным к службе по контракту.

При этом установленный упрощенный порядок не будет распространяться на граждан Беларуси, для которых, по-видимому, продолжают действовать иные договоренности в рамках Союзного государства.

Право на подачу заявления о приобретении российского гражданства в упрощенном порядке распространяется на дееспособных иностранных граждан и лиц без гражданства мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет, которые соответствуют одному из следующих критериев:

заключили контракт на службу в Вооруженных силах РФ сроком не менее одного года после 24 февраля 2022 года;

заключили контракт до 24 февраля 2022 года, но фактически проходили службу в период проведения специальной военной операции;

Были уволены с военной службы после 24 февраля 2022 года по таким основаниям, как достижение возраста, истечение срока контракта или состояние здоровья.

Эта льгота также касается близких членов семей указанных военнослужащих, в том числе погибших. Их супруги и дети имеют право подать заявление, приложив к нему копию контракта о прохождении службы (заверенную в установленном порядке) и справку, подтверждающую, что военнослужащий проходил службу в период СВО.

Право на получение вида на жительство в России также распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые либо прослужили по контракту не менее одного года, либо были признаны негодными к военной службе.

Этой же льготой могут воспользоваться и близкие родственники таких военнослужащих, включая погибших. К ним отнесены супруги, родители и дети.

В январе 2024 года Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, поступивших на контрактную службу в армию России до завершения военной операции на Украине.

Согласно данному указу, от этой категории заявителей не требуется сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Кроме того, им необязательно проживать в стране пятилетний срок по виду на жительство.