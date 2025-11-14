Президент России Владимир Путин 14 ноября удостоил главу «Транснефти» Николая Токарева высшего трудового звания страны — звания Героя труда. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Токареву Николаю Петровичу», — гласит документ.

Николай Токарев, который возглавляет компанию с 2007 года, получил награду в год своего 75-летия — юбилей он отметит 20 декабря. В марте 2025 года полномочия главы компании были продлены на новый пятилетний срок.

Звание Героя Труда РФ — это высшая форма поощрения граждан за выдающиеся трудовые заслуги, оно равнозначно званию Героя России. Отличительным знаком награды является золотая звезда с изображением государственного герба.