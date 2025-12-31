Президент России Владимир Путин из Кремля поздравил россиян с Новым годом. Праздничное обращение главы государства начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступила полночь.
Обращаясь к соотечественникам президент отметил, что своими свершениями народ России пишет новые страницы тысячелетней истории страны.
«Будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперед. Ради наших детей и внуков, ради нашей великой России», — сказал он.
Вместе с тем глава государства пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет», и подчеркнул, что вся Россия — одна семья, сильная и сплоченная.
Путин также акцентировал внимание на том, что участники специальной военной операции приняли на себя ответственность сражаться за Родину, и заявил, что Россия верит в своих бойцов и в грядущую победу.
«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и вашу победу», — добавил он.