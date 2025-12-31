Президент России Владимир Путин из Кремля поздравил россиян с Новым годом. Праздничное обращение главы государства начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступила полночь.

Обращаясь к соотечественникам президент отметил, что своими свершениями народ России пишет новые страницы тысячелетней истории страны.

«Будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперед. Ради наших детей и внуков, ради нашей великой России», — сказал он.

Вместе с тем глава государства пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет», и подчеркнул, что вся Россия — одна семья, сильная и сплоченная.

Путин также акцентировал внимание на том, что участники специальной военной операции приняли на себя ответственность сражаться за Родину, и заявил, что Россия верит в своих бойцов и в грядущую победу.

«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и вашу победу», — добавил он.

Камчатка и Чукотка, где уже показали президентское обращение, находятся на девять часов впереди Москвы по времени.

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина традиционно транслируется во всех регионах страны непосредственно перед боем курантов в полночь по местному времени. Формат и место съемок обращения в разные годы варьировались.

Как правило, президент выступает из Московского Кремля. Однако в 2022 году обстоятельства были иными: запись новогоднего поздравления прошла в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В тот раз глава государства обратился к нации в окружении военнослужащих — участников специальной военной операции.

Еще один пример выбора значимой локации относится к 2013 году. Тогда президент записал свое поздравление в Хабаровске, куда специально прилетел, чтобы встретиться с жителями региона, пострадавшими от масштабного наводнения.