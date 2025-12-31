Камчатка и Чукотка, где уже показали президентское обращение, находятся на девять часов впереди Москвы по времени.

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина традиционно транслируется во всех регионах страны непосредственно перед боем курантов в полночь по местному времени. Формат и место съемок обращения в разные годы варьировались.

Как правило, президент выступает из Московского Кремля. Однако в 2022 году обстоятельства были иными: запись новогоднего поздравления прошла в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В тот раз глава государства обратился к нации в окружении военнослужащих — участников специальной военной операции.

Еще один пример выбора значимой локации относится к 2013 году. Тогда президент записал свое поздравление в Хабаровске, куда специально прилетел, чтобы встретиться с жителями региона, пострадавшими от масштабного наводнения.