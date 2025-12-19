Президент Владимир Путин назвал «очень острым» вопрос о поиске пропавших без вести в ходе военной операции на Украине, но Минобороны предприняло шаги, которые меняют ситуацию. В результате число разыскиваемых снизилось за год в три раза, заявил он на программе «Итоги года».

В частности, созданы отделы в группировках и на местах по поиску пропавших бойцов и координирующий центр, а также создан реестр таких лиц.

«И если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске — по сравнению с началом года изменение в три раза», — сообщил глава государства.

Он указал, что такая работа должна продолжаться и совершенствоваться.

«Обязательно мы доведем ее до того, чтобы потери были сведены к нулю», — заключил Путин.

Ранее на этой неделе глава Минобороны Андрей Белоусов заявил на расширенном заседании коллегии ведомства, что найденных солдат выросло втрое по сравнению с прошлым годом и составило 48% от всех пропавших без вести.

«К поискам стали активно привлекаться общественные и волонтерские организации. Это дало первые результаты. Количество разысканных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Оно достигло 48% от общего числа пропавших без вести, то есть нашли каждого второго. В следующем году необходимо довести этот показатель до 60% и более», — отметил Белоусов.

Он добавил, что для улучшения поиска пропавших без вести в 2026 году начнут применять электронные жетоны военнослужащих. По его словам, такой эксперимент уже проведен в группировках «Центр» и «Днепр», он «дал положительный результат».