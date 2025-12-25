В 2017 году во время вручения госпремии президент России Владимир Путин интересовался у астрофизика академика Рашида Сюняева, как во Вселенной может быть 100 тыс. скоплений галактик, если считается, что она бесконечна. Об этом разговоре Сюняев рассказал на конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025» (HEA-2025) в Институте космических исследований РАН.

12 июня 2017 года Путин вручал госпремии за достижения в науке и искусстве. Одними из лауреатов стали астрофизики Рашид Сюняев и Николай Шакура, награжденные за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры.

«Во время доклада, когда мы с Шакурой получали госпремию, ко мне подошел руководитель нашей страны, и спросил: „Вы говорите про 100 тыс. скоплений во всей Вселенной, как же так? Ведь мне читали лекции и сказали, что Вселенная бесконечна?“ — рассказал Сюняев.

«…Я ему сказал — да, всё правильно говорят. Возможно, что наша Вселенная бесконечна, но у нас есть горизонт событий, и дальше этого горизонта — 13 млрд лет, когда Вселенная начала расширяться — мы увидеть не можем. Поэтому мы смотрим до этой границы, точнее до места, где скопления стали рождаться — сколько их всего? Получается порядка 100 тыс., и наш СРГ (Обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма») обнаружит эти 100 тыс. скоплений галактик».

Путин ответил, что это интересное уточнение. Сюняев добавил, что на утро после этого разговора ему позвонил гендиректор НПО имени Лавочкина, и сказал: «У нас две бригады работают, чтобы быстрее завершить ваш спутник».

Оценку числа скоплений галактик во Вселенной Сюняев получил, работая с эстонским аспирантом Гертом Хютси (Gert Hutsi). «С Гертом Хютси мы поставили задачу — сколько всего скоплений (галактик) во Вселенной должно быть? Если мы будем делать хороший рентгеновский телескоп, сколько мы увидим этих скоплений? И тогда с Хютси была получена цифра, которая вошла в его диссертацию и пару его статей, что должно быть порядка 100 тыс. скоплений», — рассказал Сюняев.

Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ» или СРГ) была выведена на орбиту 13 июля 2019 года. Сюняев стал ее научным руководителем.

Обсерватория состоит из двух телескопов — немецкого eRosita, работающего в мягком рентгеновском диапазоне, и российского ART-XC, работающего в жестком рентгеновском диапазоне. 26 февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине, немецкая сторона попросила НПО Лавочкина перевести телескоп eRosita в безопасный режим, в котором он находится до сих пор.