В Воркуте группа пьяных подростков закидала бутылками пункт выдачи заказов и избила сотрудника полиции, который приехал на вызов. В отношении одного из молодых людей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошел 15 ноября возле жилого дома на улице Гагарина. По версии следствия, подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «грубо нарушали общественный порядок», в результате чего был вызван наряд полиции. Правоохранители попытались их усмирить, однако подростки напали на одного из полицейских.

Как уточнили в ведомстве, задержан 17-летний юноша, который начал драку. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК).

Другие участники потасовки в силу возраста не проходят по уголовному делу. В органы профилактики направлены материалы для проведения с ними воспитательной беседы. Родителей подростков могут привлечь к административной ответственности.

Телеграм-канал «Жесть Коми» опубликовал кадры, на которых зафиксирована драка. По данным канала, полиция дважды приезжала на вызов из-за подростков. Как пишет Baza, сначала они забрасывали бутылками пункт выдачи заказов (ПВЗ) в торговом центре. В первый раз полицейским удалось их успокоить, но после отъезда правоохранителей подростки вернулись и потребовали от работников удалить запись с камер видеонаблюдения.

Телеграм-канал «112» уточняет, что правоохранителей вызвала работница ПВЗ. По данным канала, несовершеннолетние «громили помещение» и бросали коробки, а также ударили сотрудницу, которая попыталась урезонить их. После случившегося всех участников драки доставили в изолятор временного содержания (ИВС).

Когда полицейские опять приехали на место, один из подростков толкнул сотрудника МВД и ударил его по лицу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в городской полиции. После этого к избиению подключились друзья зачинщика. На помощь пострадавшему полицейскому прибыли экипажи ДПС и Росгвардии.