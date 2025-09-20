В Орехово-Зуево пьяный мужчина оскорбил в автобусе семью главы СКР Александра Бастрыкина и попытался устроить драку. В СКР заявили, что это был приезжий, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия, а также возбуждении ненависти или вражды. Подозреваемый задержан.

«В социальных медиа сообщается, что в Орехово-Зуево в общественном транспорте приезжий, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, а в ответ на замечание применил физическую силу к гражданам», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах.

Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

В ГСУ СК по Подмосковью сообщили, что подозреваемый задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

«По данным следствия, подозреваемый, находясь в маршрутном транспорте, выражал в адрес пассажиров угрозы, а впоследствии вступил в драку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, и он был задержан», — отметили в ведомстве.

Позднее против мужчины возбудили также дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия»).

Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал «Многонационал». В посте отмечается, что в Орехово-Зуево в одном из автобусов пьяный мужчина устроил перепалку с другими пассажирами.

Одна из женщин предложила видео «отправить Бастрыкину», так как «он с ними [мигрантами] быстро справляется». В ответ на это мужчина рассмеялся и пригрозил сексуальным насилием в адрес близких главы СКР, а также обматерил их.

После этого он устроил драку в салоне. Несмотря на уговоры прекратить, мужчина продолжил конфликтовать с другими пассажирами. В итоге его вытолкали из автобуса.

По данным «Многонационала», в итоге мужчину нашли, им якобы оказался 46-летний уроженец Азербайджана Мушег Алкамян.

Как выяснил RTVI, в Орехово-Зуево на человека с этим именем оформлено ИП, он занимается такси и арендой автомобилей.