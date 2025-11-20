Житель Куйбышевского района Новосибирской области задержан по подозрению в поджоге соседнего частного дома с целью убить его жильцов из соображений личной неприязни. В отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч.3 ст.30, п. «а, в, е» ч.2 ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Следствие выяснило, что 18 ноября подозреваемый пришел в частный дом в селе Нагорное и «на почве личных неприязненных отношений» поджег веранду, через которую находившиеся внутри люди могли бы выбежать на улицу. Других выходов из дома не было. После поджога мужчина скрылся с места преступления.

Тем не менее жильцы — три женщины и трое несовершеннолетних — сумели выбраться из горящей постройки на улицу и спастись. В СУ СКР по Новосибирской области уточнили, что жизни и здоровью людей, на убийство которых покушался задержанный, сейчас ничего не угрожает. Таким образом, подчеркнули в ведомстве, подозреваемому не удалось довести свой преступный замысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что сгоревший дом находится на Рабочей улице. По данным полиции, покушавшийся на убийство мужчина ранее не был судим, а на момент совершения поджога находился в состоянии алкогольного опьянения. В доме, который поджег задержанный, находились его сожительница 1971 года рождения и еще две женщины — 1973 и 1990 годов рождения, а также малолетние дети 2013, 2018 и 2020 годов рождения.

На данный момент мужчина находится в статусе задержанного, но в ближайшее время ведущий дело следователь обратится в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей. В СУ СКР добавили, что в ходе расследования будут устанавливаться обстоятельства, предшествовавшие покушению и послужившие мотивом для совершения преступления.

В Куйбышевской межрайонной прокуратуре сообщили, что держат расследование уголовного дела под контроль. В ведомстве уточнили, что задержанному вменяют покушение на убийство двух и более лиц, включая малолетнего.