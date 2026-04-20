Полицейские задержали бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаила Юдина, у него в машине и дома нашли наркотики. На него завели уголовное дело и привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям, назначив в общей сложности пять суток ареста.

14 апреля Юдина задержали в Завьяловском районе республики, когда он был за рулем автомобиля Belgee. Машину остановили наркополицейские в ходе оперативно-розыскного мероприятия. При досмотре обнаружили сверток с каннабисом.

«На момент задержания ижевчанин находился в состоянии наркотического опьянения», — отметили в полиции.

Позднее при обыске дома изъяли марихуану общей массой свыше 10 г. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ о незаконном хранении наркотических средств в значительном размере (статья предусматривает до трех лет лишения свободы).

Параллельно суд рассмотрел два административных дела. За хранение каннабиса без цели сбыта (ч. 1 ст. 6.8 КоАП) Юдину назначили трое суток ареста. «В судебном заседании правонарушитель свою вину признал, в содеянном раскаялся», — сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Еще двое суток он получил за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 6.9 КоАП). На заседании Юдин пояснил, что отказался от процедуры, «поскольку хотел сэкономить время сотрудникам полиции», добавив, что «накануне употреблял наркотические вещества, которые нашел и хранил у себя в автомобиле и квартире».

Мировой судья также обязал его пройти диагностику и при необходимости лечение от наркомании или медицинскую реабилитацию.

Юдин возглавлял минсельхоз Удмуртии с февраля 2022 по май 2025 года, покинув пост по собственному желанию. с января 2026 года он стал врио гендиректора АО «Удмуртплем» — организации по воспроизводству крупного рогатого скота.