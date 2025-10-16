Пятеро граждан России задержаны в Грузии за незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание средств. Об этом заявил на брифинге замглавы следственной службы Минфина Грузии Гуга Тавберидзе.

Помимо Минфина, в операции участвовала Генпрокуратура республики. По версии следствия, незарегистрированная компания предоставляла услуги по торговле виртуальными активами без необходимого разрешения от Национального банка страны. Компания вела свою деятельность через нелегальный офис и «курьеров».

По данным Минфина Грузии, за последние месяцы компания провела неконтролируемые международные транзакции с виртуальными активами на сотни миллионов лари (курс грузинского лари превышает 29 российских рублей). Кроме того, задержанные нелегально ввозили в Грузию крупные суммы в валюте и покупали на эти средства виртуальные активы, чтобы создать видимость легализации незаконных доходов, утверждает грузинский Минфин.

В рамках расследования по нескольким адресам в Тбилиси прошли обыски. В офисе компании были изъяты $371 тыс., бухгалтерские данные, документы и компьютерная техника. У одного из задержанных изъяли $100 тыс., предназначенных для покупки виртуальных активов. Еще $250 тыс. было изъято из автомобилей с российскими номерными знаками, заявил Тавберидзе.

Задержанным грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.