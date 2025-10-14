Якутский криминальный авторитет Александр Степанов, известный по прозвищу «Кошмар», избил четырех человек. Потерпевшие написали на него заявление в полицию, но пока не были вызваны на допрос, передает SakhaDay.ru.

Александр Степанов участвует в боевых действия на Украине в составе добровольческого отряда «Боотур». По данным SakhaDay, в Якутске он проводит свой осенний отпуск. Собеседники издания рассказывают, что криминальный авторитет нередко становится участником ночных разборок.

Одна из таких произошла в конце сентября. Предпринимательница Туана Михайлова праздновала свой день рождения в одном из ночных клубов. Потасовка началась около 3:00 — Степанов напал на «участника СВО Костю».

«Не знаю, что они не поделили. Мы с моей подругой Линой С. стали заступаться за него. Тогда Кошмар начал нападать на Лину С.— ударял и таскал ее за волосы с криками: «Убью!» Когда он отвлекся ненадолго, другие девушки спрятали Лину С. за холодильник», — вспоминает одна из пострадавших.

По ее словам, на этом Степанов не остановился и пошел с ножом искать Лину С., но попытки оказались безуспешными. Тогда он якобы «перебросился» на другую гостью мероприятия — Галиму-Еву Дмитриеву: начал бить ее кулаками по лицу, оттащил за волосы с первого на второй этаж, запугивал ножом и пытался «оторвать трахею».

Девушка утверждает, что «пытки» продолжались около полутора часов. На первом этаже продолжалось празднования дня рождения, но никто «не стал вступать в бой или звонить в полицию».

«Я несколько раз теряла сознание. В какой-то момент мысленно попрощалась с жизнью и сказала ему: «Добей, но только не пытай!» Тогда он пришел в себя, и одна девушка увела его на первый этаж», — заявила Дмитриева в разговоре с SakhaDay.

Обе потерпевшие долго приходили в себя после произошедшего. Медики диагностировали у Лины С. сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. У Дмитриевой зафиксировали такие же повреждения, а также тупую травму живота и травму трахеи.

По данным издания, знакомые Кошмара отговаривали их писать заявление в полицию и утверждали, что ему «ничего не стоит зарезать [девушек] в подъезде ради мести». Однако 25 сентября они пришли в отдел полиции №1 Якутска. Как указывает SakhaDay, правоохранителям поступали сигналы и в день происшествия. Именинница их заверила, что никакой драки в ночном клубе нет, поэтому они не стали реагировать на вызов.

По информации издания на 14 октября, пострадавших до сих пор не вызвали на допрос, хотя и приняли у них заявление. В «Боотуре» Степанова якобы призывали выплатить девушкам по 1 млн рублей в качестве компенсации, но тот от предложения отказался и заявил: «Мне все равно, я отправлюсь на СВО и вернусь».

SakhaDay пишет, что Кошмар по-прежнему находится в Якутске. 10 октября он якобы устроил разборки в заведении «Крыша», куда приезжала Росгвардия.

SakhaLife отмечает, что против Александра Степанова заведен «ворох уголовных дел». В феврале 2022 года он сыграл свадьбу с директором якутской ювелирной фирмы «Киэргэ» Майе Даниловой, в ноябре того же года пара развелась.

«Я развожусь. Это не решение одного дня. Все началось очень резко, быстро развивалось и так же сгорело. Но я уверена в том, что все, что ни делается — делается к лучшему! И ни о чем не жалею, ни капли. Я благодарна Богу, судьбе, Саше за чудесного сына. Перевернув страницу, решила переехать, начать новую жизнь, и не в Якутске. Я не боюсь перемен», — говорила Данилова.

В это же время Степанов неоднократно участвовал в различных потасовках, в том числе избил победителя «Игр Дыгына» Егора Филиппова и напал на сотрудников заведения «Мята Lounge».

В результате против Степанова было заведено уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и ч.1 ст. 122 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия). Изначально его поместили под домашний арест, но из-за нарушения перевели в СИЗО.