Гражданин Украины Геннадий Невдах приговорен к девяти годам колонии строгого режима за подготовку теракта на военном блокпосту в Херсонской области по заданию своего брата — сотрудника СБУ. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, апелляционная жалоба осужденного была рассмотрена Верховным судом РФ в конце марта и отклонена.

По версии следствия, в конце весны — начале лета 2023 года Невдах связался с братом через мессенджер, который сейчас заблокирован в РФ, и выразил готовность сотрудничать с украинской спецслужбой. Он был военным пенсионером, жил в Скадовске и пытался оформить российское гражданство. По некоторым данным, его жена была объявлена в розыск за госизмену на Украине.

Согласно полученному заданию, мужчина должен был найти оружие и боеприпасы, спрятать их в тайнике, а также провести разведку блокпоста в пригороде Херсона на автодороге между Алешками и Голой Пристанью. Фигурант сфотографировал пост, уточнил количество военнослужащих и гражданских, после чего отправил снимки куратору.

Также Невдах хранил 205 патронов, три выстрела ВОГ-17М к гранатомету и гранату Ф-1. Частично арсенал лежал у него дома, частично — в тайнике на соседнем участке. После ареста он признал вину в незаконном хранении оружия и боеприпасов, утверждая, что нашел все это в местах боевых действий. При этом мужчина отрицал, что получал задания от украинской спецслужбы и планировал совершить теракт.

На допросе Невдах доказывал следователям, что полностью поддерживает политику российских властей и проведение специальной военной операции, а с братом-СБУшнком уже давно не общается.

Защита украинца настаивала на том, что обвинение не представило доказательств его причастности к подготовке теракта, а все дело строится только на якобы «выдавленных» признаниях. Адвокаты указывали на то, что обвинения в подготовке нападения на блокпост появились после выезда на «проверку показаний на месте» под артобстрелом. Сам Невдах на суде заявлял, что сделал признание под давлением.

Суд отклонил доводы защитников Невдаха. Ключевых свидетелей по делу засекретили, некоторых даже не допросили: например, одного к началу суда уже не было в живых, а второй уехал на подконтрольную украинским войскам территорию. Сейчас осужденного уже этапировали во «Владимирский централ».