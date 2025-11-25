Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приостановил уголовное дело в отношении Андрея Артюхина, обвиняемого в убийстве двух и более лиц по найму (п. а, е, з ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ). Как сообщила «Фонтанке» объединенная пресс-служба городских судов, фигурант заключил контракт с Минобороны России и отправится в зону боевых действий.

Согласно материалам дела, в феврале 2023 года Артюхин должен был убить адвоката Виктора Патрушева за 4,5 млн рублей. Ожидая машину юриста у школы в Выборгском районе, он ошибся и выстрелил в 42-летнего водителя, который привез детей на занятия. Пострадавший скончался спустя несколько дней в больнице. После нападения Артюхин скрылся, уничтожив оружие и средства маскировки.

Расследование также установило, что в 2005 году Артюхин уже привлекался к уголовной ответственности за другое заказное убийство. Тогда, получив аванс в $15 тысяч, он решил не выполнять заказ, а застрелить самого нанимателя.

Задержание Артюхина по делу об убийстве водителя Патрушева произошло в феврале 2024 года, материалы следствия были переданы в суд в сентябре того же года. По версии следствия, заказчиками убийства адвоката выступили бизнесмены Гинтерас Рагаускас и Сергей Житкович. Конфликт между ними и Патрушевым, как установила «Фонтанка», возник на почве финансовых разногласий.

По версии следствия, Житкович и Рагаускас, зная о наличии у адвоката Патрушева и его супруги недвижимости на сумму не менее 30 млн рублей, с целью хищения имущества вовлекли их в мошенническую схему. Они убедили Патрушевых выступить поручителями по кредитному договору между компанией «СТК» и «Фора-Банком», в рамках которого семья заложила свои объекты. В качестве компенсации злоумышленники пообещали передать адвокату здание паркинга на улице Ключевой, однако данное обязательство выполнено не было.

Последовавший за этим судебный спор между Патрушевыми и Житковичем и привел к убийству водителя адвоката, на которого по ошибке было совершено нападение, предназначавшееся самому Патрушеву.

Согласно информации 47news, сразу после убийства Житкович скрылся, отключил средства связи и вернулся лишь спустя время, убедившись, что задержанные Рагаускас и непосредственный исполнитель Артюхин не дают показаний против него. Вернувшись, он финансировал защиту Рагаускаса и продолжил заниматься бизнесом. За его действиями велось наблюдение, и в конечном итоге оперативные сотрудники собрали достаточные доказательства для его задержания.

В ноябре 2024 года суд избрал в отношении Житковича меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлены обвинения в организации покушения на убийство Виктора Патрушева (поскольку погиб другой человек) и в мошенничестве с активами его семьи.