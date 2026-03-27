Томский активист Антон Исаков, которому в марте отказали в проведении пикета против интернет-блокировок, получил официальное полицейское предупреждение и повестку в военкомат. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

17 марта Исаков подал в мэрию Томска заявку на митинг против блокировок в интернете на 29 марта, перечислив 15 возможных площадок. Уже 20 марта пришел отказ: все заявленные места якобы заняты.

После этого активисту начали звонить «из разных органов» с вопросом, планирует ли он провести несогласованную акцию. «Нет, не планирую», — подчеркнул Исаков.

По его словам, 24 марта полицейские пришли на работу к его жене, которая «в принципе не участвует в протестных акциях». А на следующий день, 25 марта, ему принесли повестку, в которой было указано, что он должен приехать в полицию 26-го.

27 марта Исаков рассказал, как прошла встреча с правоохранителями.

«Сначала со мной беседовал участковый. Он сказал, что на меня пришло два доноса, в которых указано, что я призываю людей на несогласованные акции в своем телеграм-канале. Я спросил, смотрел ли участковый мой канал. Он ответил отрицательно, пояснив, что телеграм заблокирован и возможности посмотреть у него нет», — отметил активист.

После беседы с участковым двое сотрудников полиции вручили ему официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений.

«Один из них долго рассказывал, что не хотел бы никого сажать за выход на улицы, но он “раб лампы” со всеми вытекающими, а второй снимал меня на камеру телефона, делая вид, что ничего не происходит. Затем они позвали военкома, который вручил мне повестку в военкомат для “уточнения данных”», — написал активист.

Явиться в комиссариат его обязали 31 марта.

Параллельно с этим в Пензе был отменен согласованный митинг против блокировки Telegram, который должен был пройти 29 марта в парке «Комсомольский». Это была последняя разрешенная в России акция такого рода.

Один из организаторов Иван Финогеев* 27 марта сообщил, что получил от городской администрации письмо об отмене митинга. В документе, опубликованном активистом, отмечается, что в одно время с митингом на площадке будет проходить открытая тренировка по катанию на роликах. Финогеев* добавил, что в связи с этим митинг отменяется, чтобы «не подвергать опасности его потенциальных участников».

За последние дни запреты на уже согласованные акции против блокировки Telegram получили также организаторы митингов в Якутске, Владимире и Муроме.

* Финогеев — участник организации «Земский съезд», включенной Минюстом в реестр иностранных агентов