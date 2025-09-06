Депутат парламента Финляндии Анна Контула от партии «Левый союз» рассказала, что в несовершеннолетнем возрасте работала в эскорте. Об этом пишет Helsingin Sanomien.

По словам Контулы, в 16 лет она дала объявление под псевдонимом в газету Tamperelainen в 1993 году, так как нуждалась в деньгах и «искала приключений».

В биографии члена финского парламента «Хлеб и розы», которая готовится к публикации, Контула описала первую встречу с клиентом как «ординарный, скучный трах». По ее словам, в большинстве случаев клиенты хотели «обычного секса — спереди или сзади».

Женщина решила прервать свою работу в этой сфере после встречи с первым мужем, однако позднее вновь вернулась к эскорту. Отмечается, что ее клиентов был член Социал-демократической партии Финляндии Киммо Кильюнен, который в интервью для книги назвал «оскорбительным» наличие у Контулы следов после хирургии на груди.

Контула также рассказала, что могла сама пойти на контакт с мужчиной, например, если он был автором понравившейся ей книги.

Контула, автор нескольких книг по социологии и докторской диссертации, посвященной секс-индустрии Финляндии, стала депутатом парламента в 2011 году и стала известна как «единственный коммунист в парламенте». С 2005 по 2017 год она также была депутатом городского совета Тампере и региональным советником Пирканмаа с 2022 года. Она сообщила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах 2027 года.