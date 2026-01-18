Государству необходимо строить жилье и на условиях социального найма передавать его молодым семьям, как в СССР. Такая мера может стать альтернативой ипотечным ставкам и повысить рождаемость в стране. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил владелец и гендиректор ГК «Добро», эксперт по развитию территорий и девелопменту Иван Богатов.

«Сложно мотивировать родителей рожать, если семье предлагается жить в маленькой студии и еще долгие годы выплачивать кредит», — отметил он.

По словам эксперта, двухкомнатная квартира площадью 50 кв. м для молодых семей является «базовым вариантом», но на деле для многих остается «почти недостижимым».

Демографические меры должны включать собственное жилье «приемлемого качества», отметил он, потому что только тогда люди поймут, что заводить детей «не страшно и не разорительно».

По мнению Богатова, льготная ипотека не способна полностью решить вопрос. Из-за высокой стоимости такую меру он назвал «покупкой в обязательство на годы». Девелопер объяснил, что говорить о комфортном родительстве сложно в ситуации, когда партнеры «работают на пределе, обслуживая кредит».

В качестве альтернативы деньги следует направлять на строительство жилья с его дальнейшей передачей молодым людям на условиях социального найма, рассказал эксперт. Такие механизмы работали во времена СССР, напомнил он. Кроме того, похожая практика существует в Беларуси, где жилье предоставляют специалистам на предприятиях, добавил девелопер.

Резюмируя, он также указал на плохую работу рыночной доступности жилья у молодежи: многие либо живут с родителями, либо арендуют квартиру, откладывая таким образом рождение детей.

Аналогичное предложение в январе высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС. Он призвал использовать советский опыт масштабного строительства социального жилья, объяснив, что многодетные семьи в этом нуждаются и имеют на это право. По его словам, такой путь «самый эффективный».

«Тогда все понимали, что реализация намерений даст возможность семье жить в той квартире, которую им предоставит государство. Если у вас родится трое детей, значит на троих детей вы получите квартиру», — отметил он.

Если раньше благодаря этой мере число рождений на одну женщину превышало 2,1, то на сегодняшний день коэффициент рождаемости — 1,4, добавил Рыбальченко.