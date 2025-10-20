Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «жужжалка» или станция «Судного дня», 20 октября передала три зашифрованных сообщения. Как сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи», в 13:26 мск в эфире прозвучало имя главного героя «Дон Кихота» (аналогичная шифровка уже передавалась в феврале 2022 года), в 14:38 последовало слово «дырокол», а затем — «посаженный».

В октябре 2025 года «жужжалка» демонстрирует повышенную активность:

16 октября: переданы слова «наручный» и «амилоскиф»;

14 октября: на фоне саммита по Газе прозвучали «токосъемник» и «файлораек»;

6 октября: повторено слово «орехобрус» из февраля 2022 года;

2 октября: три сообщения во время выступления Путина на «Валдае».

Наблюдатели отмечают, что участившиеся передачи станции часто совпадают с важными политическими событиями, однако официального подтверждения этой связи нет.

Что известно о «жужжалке»?

Радиостанция, вещающая с 1976 года на частоте 4625 кГц, продолжает оставаться одной из главных загадок эфира. Большую часть времени «жужжалка» воспроизводит монотонное гудение, которое периодически прерывается закодированными посланиями.

Назначение передач официально не раскрывается — существуют версии о военной связи или секретных операциях. Распространенная теория приписывает радиостанции связь с системой управления ответным ядерным ударом «Периметр», известной на Западе как «Мертвая рука».

Однако в августе экс-глава Главного штаба ракетных войск стратегического назначения России Виктор Есин опроверг это предположение, заверив, что радиостанция не имеет отношения к российскому ядерному щиту.

В июне Роскомнадзор (РКН) впервые прокомментировал работу радиостанции УВБ-76. В ведомстве пояснили, что данные о ней не разглашаются согласно правительственному постановлению. В РКН также отмечали, что диапазон станции отнесен к частотам совместного пользования радиоэлектронных средств различного назначения.