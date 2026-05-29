Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде.

В Blue Origin заявили, что в результате аварии никто не пострадал. Произошедшее там назвали «аномалией» во время испытаний с использованием высокотемпературного топлива.

Испытания силовой установки двухступенчатой тяжелой орбитальной ракеты-носителя транслировали в прямом эфире на YouTube. Взрыв произошел около 21:00 по местному времени (04:00 мск). На кадрах видно, что сначала огонь появился в нижней части носителя, а потом произошел мощный взрыв — над пусковой площадкой поднялся гигантский огненный шар.

Сам Безос в соцсети X написал, что говорить о причинах произошедшего пока рано, но компания будет вести расследование.

«Очень тяжелый день, но мы восстановим все, что нуждается в восстановлении и вернемся к полетам. Это того стоит», — добавил он.

Стартовая площадка, где произошел взрыв, является единственной оборудованной для запуска ракет-носителей New Glenn, уточняет CBS News. Насколько сильно пострадала сама площадка, пока не известно.

В апреле компания Безоса Blue Origin успешно запустила третью ракету New Glenn. На 4 июня планировался запуск четвертой ракеты-носителя и вывод на низкую околоземную орбиту 48 спутников для конкурента Starlink Amazon Leo. Взорвавшаяся ракета также играет ключевую роль в планах Blue Origin и NASA по созданию лунной базы в рамках миссии «Артемида III».

Директор NASA Джаред Айзерман заявил в соцсети X, что в космическом федеральном агентстве знают о произошедшей аварии.

«Космические полеты беспощадны, и разработка новых возможностей для запуска тяжелых ракет-носителей чрезвычайно сложна. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы поддержать тщательное расследование этой аномалии, оценить влияние на миссию в ближайшей перспективе и вернуться к запуску ракет», — написал он.

Ранее NASA заключило контракт с Blue Origin на 188 млн долларов, обращает внимание Reuters. По условиям соглашения, компания Безоса должна доставить луноходы на поверхность Луны с помощью беспилотного грузового лунного посадочного модуля Mark 1.

Blue Origin потратила миллиарды долларов и почти десятилетие на разработку ракеты-носителя New Glenn, которая могла бы составить конкуренцию Falcon и Starship от SpaceX Илона Маска.