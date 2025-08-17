Российские средства ПВО перехватили 46 украинских беспилотников в ночь на 17 августа, сообщило Минобороны. В Воронежской области госпитализирован один человек, задерживается несколько поездов на станции Лиски, возникли пожары. В Нижегородской области дроны пытались атаковать предприятие. Подробности — в материале RTVI.

По данным Минобороны, над Белгородской областью в ночь на воскресенье уничтожено 16 дронов, над Нижегородской — 14, над Воронежской — девять, над Брянской — три, над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями — по одному.

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, загорелись вещевой рынок и магазин, сообщил губернатор Александр Гусев. Монтер пути получил ранение и был госпитализирован.

В другом районе загорелась газовая труба, в Воронеже в нескольких квартирах жилого дома выбило стекла. Позже Гусев сообщил, что пожар на рынке и в магазине потушен, движение поездов восстановлено.

Мэр Воронежа Сергей Петрин уточнил, что повреждения получили три квартиры и 11 автомобилей.

Взрывы звучали над Лисками, Острогожском, Борисоглебском и Россошью, пишет Shot со ссылкой на местных жителей.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) предупредила о задержке 14 поездов дальнего следования в связи с падением обломков БПЛА на станции Лиски. Время задержки составляет до 2,5 часов.

Речь идет о поездах из Москвы в Ростов, Адлер и на Имеретинский курорт; из Анапы, Новороссийска, Краснодара и Кисловодска в Москву, а также о поездах сообщением Воркута — Новороссийск, Сухум — Петербург, Барнаул — Адлер, Махачкала — Петербург, Киров — Анапа.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — заявили в ФПК.

В Нижегородской области беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие, сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Местные жители слышали более 10 взрывов над городом Кстово, утверждает Shot.

В Курской области двое мужчин пострадали в результате попадания украинского дрона по КАМАЗу на автодороге Рыльск ― Хомутовка, написал врио губернатора Александр Хинштейн. Раненые в состоянии средней степени тяжести доставлены в Курскую областную больницу с множественными осколочными ранениями, закрытыми черепно-мозговыми и минно-взрывными травмами.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области в результате удара беспилотника по автомобилю ранена женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавшая получила минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и ног. У автомобиля выбиты стекла и посечен кузов, добавил Гладков.

На фоне атак беспилотников в Белгороде закрыты крупные торговые центры, большие рынки и аттракционы в парках, заявил губернатор. В понедельник, 18 августа, все бюджетные учреждения, находящиеся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать «максимально в дистанционном режиме», сказал Гладков.

«Я хотел обратиться ко всем федеральным структурам, частным структурам: если есть возможность, исходя из текущей обстановки предприятий или организаций, максимально оставить завтра своих работников дома на дистанционном формате работы», — призвал глава региона.

Губернаторы Калужской и Смоленской областей Владислав Шапша и Василий Анохин отчитались об отсутствии пострадавших и повреждений инфраструктуры при атаках БПЛА.