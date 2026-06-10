США внесли наибольший вклад в увеличение расходов на ядерное вооружение по итогам 2025 года. Об этом говорится в докладе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

В 2025 году США потратили 69,2 млрд долларов на ядерное вооружение — это более 131 тыс. долларов в минуту, отмечают в ICAN. Таким образом Вашингтон превзошел все остальные ядерные державы вместе взятые. Причем траты США на ядерное оружие в 2025 году выросли на 22% год к году.

На втором месте по тратам на ядерное оружие оказался Китай. Он потратил 13,5 млрд долларов в 2025 году (25,7 тыс. долларов в минуту) и увеличил свои расходы в этой области на 7% год к году.

Третье место по расходам на ядерное вооружение занимает Великобритания, которая потратила 12,6 млрд долларов (23,9 тыс. долларов в минуту). Лондон увеличил свои траты на ядерное оружие на 17% в сравнении с 2024 годом, отмечают в ICAN.

Россия находится на четвертом месте по расходам на ядерное оружие. В 2025 году страна потратила 9,5 млрд долларов (18,1 тыс. долларов в минуту), на 6% больше, чем годом ранее.

Замыкает пятерку стран с самыми большими расходами на ядерное оружие Франция, которая потратила 7,7 млрд долларов (14,7 тыс. долларов в минуту), увеличив свои расходы на ядерное оружие на 8%.

Всего, по подсчетам ICAN, девять стран, включая Индию, Пакистан, Израиль и КНДР, потратили на ядерное вооружение 118,8 млрд долларов, что на 19% больше, чем в 2024 году. Аналитики отмечают, что все ядерные державы обладают системами вооружения, которые останутся в рабочем состоянии как минимум до 2050 года, если не до следующего столетия.

В 2025 году как минимум 25 компаний, которые занимались разработкой и обслуживанием ядерного оружия, имели крупные контракты на свою работу. Суммарно указанные организации заработали не менее 38 млрд долларов за год, а также имеют контракты на будущие работы еще как минимум на 394 млрд долларов.

ICAN напоминает, что 99 стран мира уже ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия, который предполагает не только отказ от создания нового ядерного вооружения, но и уничтожение уже существующего.