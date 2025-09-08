Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против предложения протоиерея Александра Ильяшенко разрешить россиянам закидывать «плохих артистов» тухлыми яйцами. Парламентарий заявил RTVI, что такие вещи раскалывают общество, а в зрителей может «и обратка прилететь».

«Тухлое яйцо — предмет обоюдоострый. И если разрешить подобное действо, то непонятно, кто будет судьями. Ведь иногда зрители собираются разные, и может получиться все наоборот. Предположим, какая-то компания, настроенная антитрадиционно, может со своей стороны применить такие методы», — сказал Милонов.

Он добавил, что настоящая «русская традиция — это традиция уважения друг к другу», где побеждают не как в американских рестлинге и других «потешных боях».

«Поэтому я бы искренне хотел пожелать ему понять, что люди заблуждающиеся нуждаются в исцелении, а не в убийстве. А если он своим тухлым яйцом засветит прямо в глаз и что-то произойдет? Не надо. Не надо и потому, что может и обратка прилететь. Это раскалывает общество. Мне какие-то вещи, может быть, не нравятся больше, чем уважаемому протоиерею, но кидаться яйцами [в артистов] не стоит», — подчеркнул он.

Ранее протоиерей Александр Ильяшенко заявил «Абзацу», что в России можно было бы изменить законодательство, чтобы зрители могли закидывать их протухшими продуктами, как это было несколько столетий назад.

По его словам, если «артисты разлагают зрителей», то РПЦ к такому «относится самым строгим образом», ведь искусство должно «пробуждать добрые чувства».

«Если на сцене кривляются и гонят пошлятину, [это значит, что] им можно? В XIX веке в дурного актера кидали помидорами, а сегодня нельзя. Почему такое неравноправие? Надо законодательство пересмотреть, чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки», — заявил священник.