Заместитель начальника полевого банка и двое военнослужащих по контракту погибли в результате обрушения здания на территории воинской части в Сертолово Ленинградской области, утверждает телеканал 78.ru.

По его данным, к вечеру 17 февраля из-под завалов извлекли одно тело погибшего, остальные по-прежнему находятся под обломками. На месте происшествия продолжает работать спецтехника, ведутся следственные действия.

78.ru также сообщает, что в результате ЧП один человек выжил. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и открытую рану головы. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Информации о том, сколько еще людей может находиться под завалами, пока нет, отмечает корреспондент телеканала.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил, что в результате разбора завалов обнаружили тела трех погибших. Никакой информации об их личностях он не привел.

О взрыве в здании военной комендатуры в Ленобласти стало известно днем 17 февраля. По данным Mash, он прогремел в 14:20 мск. В результате обрушились второй и третий этаж постройки, а также чердачные перекрытия.

Официальную причину произошедшего пока не назвали. По словам источника 78.ru, знакомого с ситуацией, из возможных сценариев исключили только атаку беспилотника. Как отмечает телеканал, здание могло быть газифицировано.

Местный житель Николай рассказал журналистам, что после взрыва повалил «белый-белый» дым, а сотрудник магазина, расположенного напротив воинской комендатуры, отметил, что взрыв был «очень мощный», каких не бывает даже во время учений.

Дрозденко поручил силовым структурам помочь в разборе завалов и спасении пострадавших. Ситуацию на контроль взяла военная прокуратура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 219 УК РФ) и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК).