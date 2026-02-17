Сотрудники полиции Амурской области задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия.

По данным регионального УМВД, инцидент произошел 15 февраля около 11:00 в районе железнодорожного вокзала города Свободный. По данным следствия, пьяный молодой человек будучи в компании знакомых выстрелил из пневматического пистолета в сторону проезжавшего мимо автобуса, повредив оконное стекло.

Вся компания сбежала с места происшествия. На момент инцидента в салоне находились пассажиры, никто из них не пострадал.

Стрелявшего удалось оперативно задержать, им оказался местный житель 2006 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, подозреваемого отправили в изолятор временного содержания, сообщает управление МВД по Амурской области.

Следственный отдел МО МВД России «Свободненский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.