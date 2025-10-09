Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о приближении аномально холодной зимы в России и Европы, которая, согласно климатическим циклам, случается примерно раз в два десятилетия. Свое заявление он сделал в ходе Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.

«Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — отметил Миллер.

По его словам, в соответствии с этим циклом в предстоящий зимний период следует ожидать морозов до минус 25 градусов на всей европейской территории России — от Мурманской области до Краснодарского края.

Миллер также добавил, что анализ климатических данных за последние 100-150 лет показывает: аномально холодная зима может наступить независимо от характера предыдущей зимнего сезона, который мог быть как теплым, так и бесснежным.

Глава компании также обозначил ключевые задачи «Газпрома» на ближайшее время: бесперебойное прохождение осенне-зимнего периода, пополнение федерального бюджета и обеспечение социальных гарантий сотрудникам. Миллер подчеркнул, что компания надежно обеспечивает теплом страну в зимний период, оставаясь «незаметной» для потребителей.

Гидрометцентр России 2 октября сообщал, что в январе температура на европейской части России, а также в центральных и южных районах Урала и Сибири ожидается существенно ниже, чем в 2025 году.

Аналогичная тенденция прогнозируется и для декабря. Согласно данным синоптиков, среднемесячная температура практически на всей территории России будет на несколько градусов ниже показателей прошлого года.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ноябре средняя температура окажется ниже прошлогодней на севере Центрального и Приволжского округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Урала, а также в северных и центральных районах Сибири. В феврале похолодание затронет север Красноярского края и запад Якутии.

Однако в марте температурный режим на большей части России превысит климатическую норму. Показатели, соответствующие многолетним значениям, ожидаются лишь на юге европейской территории, в южных районах Сибири и на Дальнем Востоке (за исключением западной части Якутии).