19 февраля 2026 года — четверг Масленичной недели, который в народной традиции назывался Разгуляй или Широкий четверг. Именно с этого дня начиналась так называемая Широкая Масленица — время самых шумных и массовых гуляний. Если первые три дня недели еще позволяли заниматься хозяйственными делами, то с четверга бытовые работы сводились к минимуму. Центром жизни становилась улица: игры, катания, ярмарочные забавы и общие пиршества.

Церковный день

Масленичная неделя в православной традиции называется Сырной седмицей — это последняя неделя перед началом Великого поста. В 2026 году она проходит с 16 февраля по 22 февраля, а уже 23 февраля начинается Великий пост.

В четверг Сырной седмицы в церковном календаре не установлено отдельного праздника, связанного с Масленицей. Богослужебный круг продолжается в обычном порядке. Неделя посвящена постепенной подготовке к посту: мясо уже не употребляется, но молочные продукты и яйца еще разрешены.

Народная традиция: начало «широкой» Масленицы

Название «Разгуляй» связано с началом наиболее активной части праздника. В этнографических источниках XIX — начала XX века зафиксировано деление Масленицы на «узкую» (понедельник—среда) и «широкую» (четверг—воскресенье).

С четверга прекращались многие хозяйственные работы. В этот день устраивали:

кулачные бои,

катания на санях и с ледяных гор,

взятие снежного городка,

массовые игры и хороводы,

ярмарочные представления.

Особенно известна игра «взятие снежного городка», подробно описанная этнографами и позднее изображенная на картине Василия Сурикова «Взятие снежного городка». Она представляла собой состязание двух сторон: одна обороняла снежную крепость, другая пыталась ее разрушить.

Кулачные бои также были частью масленичных развлечений. Они носили ритуальный и состязательный характер и проходили по определенным правилам.

Погодные наблюдения

Масленичная неделя приходилась на конец зимы — период, когда внимательно следили за погодой. В этнографических сборниках зафиксированы наблюдения: обильный снег на Масленицу считался признаком хорошего урожая, а оттепель — предвестием ранней весны. Эти приметы связаны с аграрным календарем и ожиданием скорых полевых работ.

Разгуляй символизировал переход от будничного ритма к кульминации праздника. С этого дня Масленица становилась по-настоящему «широкой» — шумной, людной и открытой, перед тем как уступить место Великому посту.