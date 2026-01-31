Разработчик отечественного ядерного бункера Николай Посохов и замглавы ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов задержаны в Москве по подозрению в получении особо крупных взяток, сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По их словам, в рамках предварительного расследования по уголовному делу для Посохова будут запрашивать домашний арест, а для Сосунова — содержание под стражей в СИЗО. Ходатайства об избрании меры пресечения для обоих задержанных уже направлены Главным следственным управлением СКР в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Николай Посохов возглавляет Научно-исследовательский центр совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС, Сосунов является его заместителем. В случае признания виновными по ч. 6 ст. 290 УК — в получении взяток в особо крупном размере (более 1 млн рублей) — им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИ ГОЧС) ведет научные разработки для решения задач гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Там создаются системы связи и оповещения населения, средства защиты (радиационной, химической, биологической), технические средства и технологии для работы спасателей.

Ранее Посохов рассказывал РБК, что в 2015 году НИИ по заказу МЧС запустил в разработку проект бункера на случай ядерного удара — модульного защитного сооружения «Куб-М». Осенью 2024 года его начали выпускать в серийном производстве.

Из нормативных документов «Куб-М» следует, что он служит укрытием от обычных средств поражения (фугасное и осколочное действие), радиации, химического и биологического оружия), а в максимальной комплектации, как утверждал Посохов, способен защитить от прямого попадания современной ракеты.

На сайте выпускающего эти бункеры НПО «Элтехмаш» указано, что это мобильное убежище гражданской обороны в течение двух суток обеспечивает защиту от различных поражающих факторов — ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения, опасных химических веществ, пожаров, фугасного и осколочного действия обычных средств поражения и обломков строительных конструкций.

В базовой комплектации «Куб-М» включает два модуля — основное помещение на 45 человек и технический блок. Его главным достоинством по сравнению с другими аналогичными защитными сооружениями названа мобильность: бункер можно перевозить по железной дороге или автотранспортом, подключая на месте к уже проложенным коммуникациям.