Руководство Rockstar Games, компании-разработчика видеоигр серии Grand Theft Auto, объяснило увольнение нескольких десятков сотрудников тем, что они разглашали конфиденциальные корпоративные данные. Об этом заявил Bloomberg представитель компании.

По его словам, уволенные работники распространяли и обсуждали информацию, предназначенную для внутреннего пользования, на публичном форуме, тем самым нарушая правила Rockstar Games.

Собеседник агентства также отверг обвинения профсоюзных лидеров в том, что подобными действиями руководство компании препятствует организации своих рабочих в самостоятельную силу.

«Это никак не связано с правом людей вступать в профсоюз или участвовать в профсоюзной деятельности», — сказал он.

Представитель первого британского независимого профсоюза работников индустрии видеоигр рассказал Bloomberg, что все уволенные сотрудники Rockstar участвовали в профсоюзной активности. Он также назвал поступок руководства компании «одним из самых вопиющих и безжалостных актов подавления профсоюза в истории игровой индустрии».

Увольнение затронуло от 30 до 40 сотрудников Rockstar в Великобритании и Канаде. Отмечается, что все они состояли в закрытом профсоюзном чате в Discord, тогда как его единственными сторонними участниками были организаторы профсоюза.

Глава профсоюза Алекс Маршалл обвинил разработчиков GTA в попытке помешать своим работникам обсуждать в частном порядке борьбу за свои права на более справедливые условия труда и коллективные действия.

«Руководство демонстрирует, что ему безразличны задержки с выходом GTA VI, и что оно отдает приоритет подавлению профсоюза, нацелившись на тех самых людей, которые создают игру», — добавил он.

Как отмечает Bloomberg, Rockstar Games ввела новые меры предосторожности после масштабной утечки данных в 2022 году. В результате тогда в открытом доступе оказались десятки видеороликов, демонстрирующих незавершенные кадры из GTA VI.

В начале 2024 года руководство Rockstar из соображений безопасности обратилось к сотрудникам с призывом работать в офисе пять дней в неделю. Представители профсоюза раскритиковали такой шаг и назвали его «безрассудным».

Ожидается, что шестая часть Grand Theft Auto поступит в продажу в конце весны 2026 года. По предварительным оценкам, новая часть популярной серии видеоигр может стать одной из самых продаваемых за всю историю индустрии.