«Яндекс» совместно с нейробиологом и академиком РАН Константином Анохиным запустил эксперимент по развитию сознания у искусственного интеллекта (ИИ). Об этом компания сообщила агентству ТАСС.

Константин Анохин — российский нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН. Является лауреатом премии Ленинского комсомола, премии имени Де Вида Королевской академии наук и искусств Нидерландов, а также Национальной премии «Человек года» в номинации «Потенциал и перспектива в науке».

В корпорации заявили, что эксперимент поможет лучше понять, как работает человеческий разум, и покажет, насколько нейросеть способна выходить за пределы статистического анализа.

По словам директора по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александра Крайнова, нейросеть учится на «чужих мыслях». Если начать обучение искусственного интеллекта на его собственных рассуждениях, то есть надежда, что у него появится «своя точка зрения».

На первом этапе исследования выяснилось, что базовая языковая модель, не прошедшая дополнительного обучения, не способна формировать собственные предпочтения. В будущем ученые намерены стимулировать искусственный интеллект к размышлениям и саморефлексии, сообщили в компании. Например, ИИ будет объяснять свой выбор при ответе на вопрос о любимом цвете.

«Яндекс» рассчитывает получить первые результаты до конца года. Отчеты по проекту в компании пообещали публиковать максимально открыто.

Ранее американские репродуктологи впервые применили искусственный интеллект для зачатия ребенка. С помощью метода STAR (Sperm Tracking and Recovery), разработанного под руководством директора Центра репродукции Колумбийского университета (США) Зева Уильямса, ученые смогли выделить жизнеспособные сперматозоиды у 39-летнего мужчины, страдающего бесплодием.