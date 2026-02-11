В Юрге (Кемеровская область) власти изменили условия льготы на оплату детских садов для семей участников СВО. Раньше компенсация была полной, и семьи ничего не платили. Теперь компенсация составляет 25% от стоимости, а остальное должны доплачивать родители.

Документ администрация города подписала 30 декабря 2025 года.

«Дополнительная мера социальной поддержки в виде снижения на 25% от установленной родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях Юргинского городского округа, предоставляется родителям (законным представителям) детей, родители (законные представители) которых являются участниками специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины», — говорится в нем.

Телеграм-канал «Сибирский экспресс» отмечает, что 100%-ную компенсацию оставили только «тем, у кого один из родителей погиб из-за боевых действий». Эту же информацию приводит и NGS42.

«Если участник СВО погиб или признан без вести пропавшим, его дети могут рассчитывать на 100% льготу оплаты детсада», — отмечается в статье.

Источник NGS42 в правительстве Кузбасса сообщил, что сокращение связано с дефицитом бюджета в Юрге и подобные меры депутаты вводят на свое усмотрение в зависимости от финансовой ситуации в муниципалитетах. Он не исключил, что отмена льгот возможна и в других округах Кузбасса.

В редакцию издания по этому поводу обратились возмущенные граждане.

«Разве СВО закончилось? Разве отцы вернулись домой? Почему у нас забирают поддержку, хотя везде твердят о том, что надо повышать меры поддержки для таких семей», — цитирует NGS42 одна из жительниц Юрги.

«Сибирский Экспресс» отметил, что Юрга — один из самых известных центров вооруженных сил России в Сибири, где дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ, а в городе проживают около 80 тыс. человек.