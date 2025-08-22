Директор Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад потребовала от разведки не делиться с союзниками по альянсу «Пять глаз» (FVEY) какими-либо данными о российско-украинских переговорах. Об этом сообщает CBS News со ссылкой источники.

Меморандум подписан 20 июля. В нем говорится, что информация, связанная с переговорным процессом, относится к категории «Noforn», которая запрещает передачу другим государствам.

Документ при этом не препятствует обмену дипломатическими или военными оперативными данными, напрямую не связанными с переговорами.

В разведывательный альянс «Пять глаз» входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Он был сформирован после Второй Мировой войны. Страны-участники альянса сотрудничают в области радиоэлектронной разведки.

Обозреватель CBS News по вопросам национальной безопасности и бывший сотрудник органов внутренней безопасности Сэм Виноград раскритиковал это решение.

«Отстранение наших самых доверенных партнёров от оценок разведданных может негативно сказаться на обмене критически важной разведывательной информацией, если наши партнеры сочтут, что им отказывают в доступе к ключевым данным, в том числе по ключевым вопросам в их регионе. Они могут решить предпринять аналогичные шаги в отношении США», — пояснил он.

Тем не менее, как передает телеканал, другие экс-сотрудники разведки говорят, что директива Габбард — обычное дело для американского разведывательного сообщества, и критика — это много шума из ничего.

Сотрудник Института Хадсона, исполнявший обязанности заместителя министра обороны по разведке в Пентагоне Эзра Коэн предположил, что осуждение меморандума Габбард, вероятно, связано с неприязнью к политике администрации Трампа и ее руководству на посту директора национальной разведки.