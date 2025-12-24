18 декабря The New York Times писала, что до ухода из Администрации президента в сентябре 2025 года Дмитрий Козак по предложению Владимира Путина готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата. Издание не уточнила, когда именно план был подготовлен, отметив только, что после 2022 года, и какие конкретные предложения в нем содержались. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием инициатив.

Один из собеседников РБК сообщил, что планы были представлены для обсуждения в Кремле в 2025 году. Сам Козак на запрос издания не ответил, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не располагает такой информацией.

По данным РБК в документе говорится, что Россия «стоит перед рядом глобальных и внутренних вызовов», среди которых риск технологического отставания, угроза полного торгового эмбарго, изменение климата, изменения в демокрации и миграции, риск обострения межнациональных и межконфессиональных противоречий, расхождение ценностей новых поколений с государственной политикой, искажение структуры роста экономики, а также игнорирование личных прав и интересов граждан.

По мнению Козака, противостоять этим рискам может обновленная и привлекательная демократическая модель развития Росси.

Экономическая реформа

В документе, как отмечает РБК, говорится о масштабной декриминализации экономических преступлений и других преступлений ненасильственного характера. Козак считает, что большую часть таких преступлений следует перевести в категорию частно-публичного и частного обвинения.

Также в плане говорит о повышении уголовной ответственности за уклонение от суда и следствия, неисполнение решений суда, сокрытие денежных средств и имущества для уклонения от возмещения ущерба, фальсификацию доказательств, заведомо ложный донос и дачу ложных показаний.

В документе также предложено запретить «преюдицию» доказательств, добытых в результате сделок со следствием.

Кроме того, Козак обратил внимание на «пересмотр прецедентных решений, порождающих нестабильность гражданско-правовых отношений», в том числе восстановление сроков исковой давности и института добросовестного приобретателя.

Судебная реформа

Основным положением предложенной Козаком реформы, сообщает РБК, стало повышение независимости судебной системы. Бывший замглавы администрации президента России считает, что главными элементами в 2026 году должны стать усиление ответственности как для граждан за вмешательство в деятельность судов и судей, так и для судей за нарушение принципа независимости и подчинения только закону.

Козак считает, что вмешательство в работу судей необходимо приравнять к тяжким преступлениям.

Также в документе говорится о существенном повышении денежного содержания судей и работников судов.

Правоохранительные органы и спецслужбы

РБК узнал, что через год после судебной, Дмитрий Козак предлагал изменить систему правоохранительных органов и специальных служб, работающих «в условиях кадрового дефицита и низких зарплат».

В документе говорится о прекращении дисциплинарных, административных и уголовных дел в отношении сотрудников за совершенные правонарушения. Исключением, как пишет издание, могут стать тяжкие преступления, связанные с физическим насилием.

В плане говорится о «полной деполитизации» работы спецслужб и правоохранительных органов, усилении ответственности (до тяжких преступлений) за попытки вмешательства в оперативно-розыскную, следственную и надзорную деятельность органов, а также особом порядке назначения и освобождения руководителей органов, «исключающий их политические обязательства».

Амнистия

Козак предлагал возможность провести амнистию осужденных за ненасильственные преступления, а также за преступления, которые были совершены по неосторожности или с превышением пределов необходимой обороны.

Для тех, кто не возместил потерпевшим материальный ущерб, документ предусматривает домашний арест или подписки о невыезде.