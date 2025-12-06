В Госдуму внесли поправку к уже принятому в первом чтении в октябре законопроекту, направленному на поддержку семей военных. Соавторами стали спикер ГД Вячеслав Володин и группа депутатов.

Поправка вносится в законопроект «О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона “О статусе военнослужащих”». Она разрешает регионам самостоятельно вводить дополнительные меры поддержки для семей погибших военнослужащих, в первую очередь по обеспечению жильем.

Володин пояснил, что региональные власти смогут разработать собственные меры жилищного обеспечения, а порядок их предоставления будет определяться местным законодательством. Сейчас у субъектов РФ нет таких полномочий в решении жилищного вопроса для родственников бойцов.

Спикер Госдумы подчеркнул, что инициатива появилась после запросов от региональных органов власти на расширение правовых оснований для поддержки семей военнослужащих.

«Законодательное закрепление этого положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей наших бойцов, повысит эффективность решения таких вопросов», — заявил он.

Законопроект с поправками планируется рассмотреть на следующей неделе, добавил председатель Госдумы.

В октябре Госдума приняла в первом чтении несколько законопроектов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Один из них дает бойцам право на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно на любом транспорте, кроме такси. В первую очередь это касается тех, кого после ранений в зоне СВО направляют на обследование в другие регионы.

Другой законопроект сохраняет социальные гарантии и компенсации совершеннолетним детям участников спецоперации в период после окончания школы вплоть до 1 сентября при поступлении в вузы или колледжи.

Третий расширяет перечень военнослужащих с внеочередным правом на жилье, включая в него тех, у кого есть ребенок старше 18 лет, являющийся инвалидом с детства I группы. Володин тогда заявил, что уже принято 144 закона в поддержку участников СВО и их близких.