Экс-глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко признан виновным в коррупции, незаконном бизнесе и злоупотреблении властью, сообщила прокуратура Кемеровской области. Его приговорили к 12 годам строгого режима, штрафу в 9,5 млн рублей, конфискации имущества на сумму взятки (1,9 млн рублей) и 10 годам запрета на определенную работу. Местные СМИ назвали приговор рекордно суровым.

«Такой срок стал новым “рекордом” в Кузбассе, где самое большое наказание доставалось лишь экс-мэру Краснобродского и Полысаева Раису Гильфанову, отправившемуся в колонию на девять лет», — комментирует приговор Kuzbass.Aif.ru.

Вместе с Рыбалко, который так и не признал вину, перед судом предстала председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Анжеро-Судженского городского округа. Местные СМИ со ссылкой на официальные данные уточняли, что ее зовут Анастасия Урбах (Архипова). Им обоим были предъявлены обвинения по четырем пунктам:

получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ),

злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ),

незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ),

организация злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следствие установило, что в 2020-2021 годах гендиректор ООО «СНК» дал главе города взятку в размере 1,9 млн рублей. За эти деньги Рыбалко помог фирме получить от муниципалитета 40 контрактов на 117 млн рублей. По ним компания должна была построить два многоквартирных дома для заселения сирот и собственников ветхого и аварийного жилья.

Из материалов дела следует, что Рыбалко знал об отсутствии у «СНК» ресурсов для выполнения контрактов, но все равно велел своей подчиненной Архиповой как председателю КУМИ подписать документы и выплатить по ним всю сумму авансом. В результате дома не были достроены в срок, а застройщик попал под ликвидацию.

Также в ходе расследования выяснилось, что с конца осени 2019 года до начала лета 2023 года Рыбалко вопреки закону получал прибыль от деятельности ООО «Отель», которая занималась общепитом и доставкой еды, и помог этой компании арендовать у муниципалитета лыжную базу по низкой цене.

Экс-глава КУМИ получила пять лет колонии и полтора года запрета на определенную работу. Исполнение приговора по решению суда отложили до тех пор, пока ребенку женщины не исполнится 14 лет.

Александр Рыбалко возглавлял шахтерский город Анжеро-Судженск с 2019 по 2023 годы — до задержания и ареста, после которых его полномочия были прекращены.

Кузбасские СМИ приводили данные из его декларации о доходах за 2021 год: он заработал чуть больше 2,5 млн рублей, владел тремя квартирами, автомобилями ГАЗ-М-21Л и Toyota Land Cruiser 200, лодкой Nissan Marine 380, маломерным судном «Уфимка 21» и двумя прицепами. На жену Рыбалко при годовом доходе в 403 тысячи рублей были оформлены две квартиры и доля в третьей, жилой дом и земельный участок.

Общая стоимость активов Рыбалко, на которые был наложен арест в рамках уголовного дела, составила 44,5 млн рублей. Находясь в СИЗО, бывший градоначальник несколько раз пытался оспорить меру пресечения, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья, но ему отказали.

Экс-гендиректора «СНК» Андрея Лапина, арестованного в том же 2023 году, судят отдельно — процесс продолжается до сих пор. Его обвинили в хищении 145 млн рублей по контрактам на строительство трех многоквартирных домов в Анжеро-Судженске и Юргинском округе, где он действовал по той же схеме, как и с Рыбалко.

По данным следствия, бизнесмен и не планировал ничего строить: получив 100% предоплаты, он забрал эти деньги и тратил их по своему усмотрению, в том числе на покупку квартиры в Москве. На Лапина завели дело по трем статьям — о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), неправомерном обороте средств (ст. 187 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ).

ООО «СНК» было открыто Лапиным в 2018 году и зарегистрировано в Кемерове. Учредитель сам занял пост гендиректора. В конце апреля 2023 года юрлицо признали банкротом и открыли по нему конкурсное производство. Последние данные о его деятельности датируются 2021 годом: за него компания получила почти 25 млн рублей выручки и потеряла около 22 млн рублей в виде убытков, при этом основным источником ее дохода являлись госзаказы.