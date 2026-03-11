Вечером 10 марта форвард команды NBA «Майами Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче против «Вашингтон Уизардс». Это позволило игроку обойти Кобе Брайанта, чей рекорд в 81 очко удерживал вторую позицию в истории лиги в течение двадцати лет. Адебайо занял второе место сразу за Уилтом Чемберленом, установившим абсолютный рекорд в 100 очков в 1962 году.

В этом матче «Майами» победил «Вашингтон» со счетом 150:129. В ходе встречи Адебайо также обновил рекорды лиги по количеству точных штрафных бросков (36) и их попыток (43) за одну игру. Продуктивность форварда была стабильной на протяжении всего матча: к первому перерыву на его счету было 31 очко, к концу первой половины — 43, а после трех четвертей показатель достиг 62 очков. Последний раз отметки в 62 очка за три четверти достигал Кобе Брайант в декабре 2005 года.

Итоговая статистика игрока составила 20 точных попаданий из 43 попыток с игры, включая семь реализованных трехочковых бросков из 22. Тренер «Майами» Эрик Споэльстра отметил, что Адебайо продолжал результативно атаковать даже в финальном отрезке матча, несмотря на плотную опеку со стороны нескольких защитников соперника одновременно.

До этого выступления самым результативным матчем текущего сезона считалась игра Николы Йокича, набравшего 56 очков. Для самого Адебайо 83 очка стали значительным обновлением личного рекорда, который ранее составлял 32 очка. После игры баскетболист поздравил свою мать Мэрилин Блаунт. Достижение баскетболиста в режиме реального времени комментировала в социальных сетях его девушка, четырехкратная MVP женской НБА Эйжа Уилсон.