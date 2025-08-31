Уровень воды в крупнейшем водохранилище Ирака настолько снизился на фоне длительной засухи, что археологи смогли обнаружить там 40 древних гробниц: давность захоронений предположительно превышает 2,3 тысячи лет. Об этом сообщает AlJazeera со ссылкой на руководителя раскопок Бекаса Брефкани.

Могилы были найдены на краю водохранилища Мосульской плотины в регионе Ханке провинции Дохук на севере Ирака. «На данный момент мы обнаружили около 40 гробниц», — заявил директор отдела древностей в Дохуке и руководитель археологических работ Бекас Брефкани.

По его словам, захоронения предположительно относятся к эллинистическому или эллинистическо-селевкидскому периоду. Сейчас археологи продолжают работу, чтобы перенести свои находки в Музей Дохука для дальнейшего изучения и сохранения, прежде чем территория раскопок снова уйдет под воду.

Команда Брефкани уже обследовала эту территорию в 2023 году, но тогда ей удалось найти только фрагменты нескольких гробниц. По словам руководителя раскопок, археологи получили возможность провести полноценные изыскания только после того, как водохранилище в этом году высохло до «самого низкого уровня».

Ирак оказался одной из стран, особенно сильно уязвимых перед последствиями глобальных изменений климата, — в последние годы он систематически сталкивается с повышением температуры и критической нехваткой воды.

«Засухи оказывают значительное влияние на многие сферы, такие как сельское хозяйство и электроснабжение. Но для нас, археологов… они открывают уникальные возможности и позволяют проводить раскопки», — пояснил Брефкани.

Иракские власти предупредили, что 2025 год стал одним из самых засушливых с 1933 года, а запасы воды в стране сократились до 8% от полного объема. Помимо изменения климата, на ситуацию влияет строительство плотин в соседних Турции и Иране: из-за них резко сократился сток Тигра и Евфрата, которые снабжали Ирак водой на протяжении тысячелетий.

На фоне сильных засух, которые наблюдаются в Ираке последние пять лет, в провинции Дохук ранее обнажились тысячелетние руины. Их сейчас тоже изучают археологи.