В Москве за минувшую ночь выпало больше 20% месячной нормы осадков, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ приросли на 11 мм, что перекрыло 31-летний рекорд. Снегопад может продлиться более двух суток, за вторник снежный покров может увеличиться еще на 13 см. Как минимум до четверга, 29 января, в столице будет действовать «оранжевый» уровень опасности, передают ТАСС и RT. На фоне нового циклона Москва с утра встала в 9-балльных пробках, Дептранс призвал пересесть с личного транспорта на метро, так как время в пути на машине может увеличиться втрое.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пишет в телеграм-канале, что 11 мм выпавшего за ночь снега — это «новый суточный рекорд для 27 января по количеству выпавших осадков — прежнее достижение составляло 10,6 мм и было установлено в 1995 году». Высота сугробов на ВДНХ с учетом ночного прироста составила 41 см, еще больше — на Балчуге в центре столицы (46 см) и в Тушино на северо-западе (47 см).

«В Новой Москве сугробы достигли полуметровой отметки — в Михайловском высота снежного покрова составила 50 см (+7 см за сутки) — это самое высокое значение на всей территории столичного региона», — сообщает Леус.

Окончательный показатель нового рекорда станет известен только после 21:00, поскольку снегопад в Москве продолжается, отметила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она добавила, что в Подмосковье тоже местами перекрыт рекорд по осадкам — в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 мм снега, тогда как в 1995 году прирост составил 10,6 мм.

К среде, 28 января, может выпасть до 50 см снега, рассказала Позднякова NEWS.ru.

«Нужно готовиться, что сохранятся и заносы, и снежный накат», — предупредила она.

Москву всю ночь чистили от снега, уделяя особое внимание тротуарам, подходам к остановкам наземного транспорта и станциям метро и МЦК, отчитываются городские власти. Тем не менее пробки в Москве с утра достигли 9 баллов, на некоторых участках МКАД буксуют фуры, а пассажиры выходят из автобусов и идут пешком.

Служба эвакуации «Московского паркинга» перешла на усиленный режим работы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, эвакуаторы круглосуточно помогают водителям легковых и грузовых автомобилей, которые забуксовали, попали в ДТП или вышли из строя из-за снегопада.

Департамент транспорта настоятельно рекомендует москвичам во вторник и среду выбирать для поездок метро как самый быстрый способ добраться до места. Это также поможет городским службам быстрее расчистить дороги, поясняет ведомство.

«На машине время в пути может увеличиться вдвое или втрое. Добавьте еще 20—30 минут на уборку снега. Риск ДТП или задержки возрастает многократно», — предупреждает пресс-служба Дептранса.

На фоне снегопада и высокого спроса цены на такси выросли до 3,5 раза, передает ТАСС.

По данным Дептранса, повышенные коэффициенты на такси наблюдаются в тех районах Москвы, где на линии меньше автомобилей, чем нужно для выполнения заказов. В основных точках повышения цен не отмечается, утверждает ведомство. Оно сообщает, что со своей стороны попросило службы такси постоянно мониторить стоимость поездок и «принимать меры, направленные на недопущение необоснованного повышения цен».

Сервисы доставки предупреждают о задержках заказов из-за снегопада в Москве, убедился корреспондент ТАСС.

Из-за снегопада московские службы доставки оповещают о возможных задержках в работе курьеров.

«Сколько снега! Заказы сегодня могут задерживаться», — говорилось, например, в оповещении сервиса «Яндекс лавка».

Погодные условия сказываются и на работе аэропортов. Шереметьево закрыли до полудня 27 января.

«Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09:00 мск до 12:00 мск. Авиакомпании корректируют расписание полетов», — сообщает его пресс-служба.

В связи с задержками рейсов в Шереметьево Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия. Ведомство призывает граждан в случае нарушения прав звонить дежурному прокурору по телефону, указанному в сообщении в его телеграм-канале.

Авиакомпания «Победа» из-за закрытия Шереметьево перевела полтора десятка своих рейсов во Внуково.

Сам аэропорт Внуково сообщает, что работает штатно.