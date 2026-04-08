Если арендодатель отказывается возвращать залог, объясняя это расходами на текущий ремонт, то это неправомерно. Об этом RTVI рассказала юрист по недвижимости Галина Земскова.

«Депозит включает в себя не текущий ремонт — то есть естественный процент износа, — а именно непредвиденные расходы или расходы, которые возникли по вине арендатора. Вот на это, конечно, он может оставить деньги, на все остальное — нет», — пояснила она.

Эксперт уточнила, что залог не предназначен для оплаты текущего ремонта, так как квартирант, пока снимает жилье, обязан за свой счет красить стены, менять лампочки или смесители.

«Назначение обеспечительного платежа и назначение депозита — это, собственно, обеспечение обязательств. Поэтому арендодатель не может его удерживать без веских оснований. Оплачивать текущий ремонт согласно ст. 616 ГК РФ — это прямая обязанность арендатора», — отметила юрист.

Она добавила, что все эти условия лучше прописать в договоре. «Но даже если это не прописано, мы пользуемся Гражданским кодексом», — заключила собеседница RTVI.

При этом эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с «Абзацем» сообщил, что залог может быть использован собственником жилья как компенсация ущерба, причиненного арендатором.

«Залог может быть использован на частичный ремонт либо на восстановление мебели, если она была повреждена. Не только в связи с задержкой арендной платы собственник может удержать сумму, но и использовать ее в качестве компенсации. На эти деньги можно восстановить или купить ту или иную технику, обновить мебель. Мы понимаем, что залог равен месяцу аренды, в зависимости от ситуации денег может даже не всегда хватать на полную компенсацию ущерба», — уточнил он.

Чтобы избежать споров, эксперт советует фиксировать состояние квартиры до въезда.

«Перед тем как заключать договор аренды, и собственник, и арендатор должны зафиксировать состояние объекта, сделать видео- и фотофиксацию, дабы не попасть на недобросовестных арендодателей, которые за счет штрафов хотят получить больше денег или просто улучшить состояние своего объекта. Если все зафиксировано в акте приема-передачи, претензий будет меньше», — подытожил Ракута.

Если стороны не смогли договориться о распределении залога или сумме ущерба, спор решается в суде, добавил он.