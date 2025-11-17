Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам ЕС три различных варианта предоставления Украине масштабной финансовой помощи в размере €135,7 млрд. Соответствующее письмо с изложением планов было направлено лидерам Евросоюза, пишет Financial Times.

Согласно документу, основными рассматриваемыми механизмами являются:

выделение безвозмездных грантов за счет прямых взносов государств-членов;

предоставление кредита, который ЕС возьмет на финансовых рынках;

кредитование Украины, обеспеченное доходами от заблокированных российских активов.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти подходы не являются взаимоисключающими и могут быть скомбинированы. В связи с острой необходимостью поддержки Украины, она призвала ускорить работу и утвердить выбранную схему уже на саммите ЕС в середине декабря, чтобы начать выплаты не позднее второго квартала 2026 года.

Наиболее предпочтительным вариантом в Брюсселе считается так называемый «репарационный кредит» — заем на сумму до €140 млрд, который будет предоставлен за счет средств, полученных от замороженных активов России.

Речь не идет о прямой конфискации самих активов, однако, поскольку существует риск невозврата кредита Украиной, финансовые риски должны быть распределены между странами «Большой семерки».

Россия категорически отвергает любые планы по использованию своих замороженных средств без согласия Москвы, расценивая такие действия как незаконные. В качестве асимметричного ответа президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий в случае конфискации активов со стороны ЕС национализировать и продать иностранные активы в России.

Ключевым практическим препятствием для реализации планов ЕС является позиция Бельгии, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится основная часть заблокированных российских активов.

Бельгийские власти настаивают на том, чтобы финансовые и юридические риски были разделены между всеми странами ЕС, а не легли только на них. Глава Euroclear Валери Урбен предупредила, что компания готова оспаривать в суде любые принудительные действия по конфискации активов.